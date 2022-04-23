События в Украине – это, так сказать, первый фронт. Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Второй фронт – это санкции.

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Устойчивость, победа, мотивация, профессиональное командование – залог нашей победы. Однако, будет ли у России возможность для продолжения агрессивной политики, зависит от санкций также. По словам Ермака, чем сложнее были экономические обстоятельства в империи, тем менее воинственной она становилась.

Другими словами, цель санкций – принуждение руководства России к скорейшей остановке войны против Украины из-за экономического давления,

– сказал Ермак.

Санкции – это тоже гарантии безопасности

Он добавил, что санкции оказывают ограниченное влияние на ход боевых действий сейчас, это яд замедленного действия. Однако впоследствии санкции должны усложнить возможности Москвы. Это один из элементов обеспечения нашей безопасности.

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