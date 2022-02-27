Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Россия страдает от санкций. Глава МИД выразил благодарность международным партнерам за поддержку. Об этом глава МИД заявил во время брифинга, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Украинская делегация уже выехала на переговоры с Россией

Глава МИД отметил, что риторика кремля быстро меняется. В первый день войны Россия отказывалась от диалога, потом начала говорить ультиматумами, а теперь желает вести переговоры.

Мы идем послушать, что Россия хочет сказать. Мы идем без предварительных договоренностей, без согласований, мы идем слушать и сказать, что мы думаем о России и этой войне,

– подчеркнул Кулеба.

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