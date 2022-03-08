Об этом рассказал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Важно В Киевской области постоянно ведутся бои, оккупант накапливает войска, ведет обстрел, – Алексей Кулеба.
Но мы делаем все для того, чтобы как можно быстрее добраться до каждого, кто нуждается в помощи. Мы каждый день, ежеминутно, каждый час требуем режима тишины,
– сказал Кулеба.
Ведь только в этих условиях можно будет оперативно доставить помощь и эвакуировать людей. Всё для этого готово.
Он призвал жителей Киевщины обращаться на горячую линию помощи, чтобы получить информацию о каждом адресе и здании, которое нуждается в помощи.
Глава Киевской ОВА заверил, что сейчас предпринимаются все шаги, которые позволят остановить гуманитарную катастрофу в Киевской области.
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