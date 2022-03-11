Об этом в эфире 24 канала сказал мэр Луцка Игорь Полищук. По его словам, по периметру города и на подъездах установлено большое количество фортификационных сооружений, чтобы не допустить вражескую технику.

К слову Из-за обстрела аэродрома в Луцке есть погибший

"Конечно после сегодняшних обстрелов люди встревожены, переживают. Однако боевой дух высокий", – отметил мэр.

Также у нас есть батальон "Луцк" – добровольческое формирование, которое насчитывает более 4 тысяч человек. Мы готовимся к сопротивлению,

– заявил Полищук.

Игорь Полищук о ситуации в Луцке после обстрелов: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте телеграм 24 канала, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!