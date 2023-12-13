Об этом заявил Джо Байден во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Продолжаются переговоры по оказанию помощи Украине.

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Помощь США Украине

Мы хотим, что Украина победила в войне. И как сказано в уставе ООН – защитила свой суверенитет,

– подчеркнул Байден.

Президент США подчеркнул, что есть мощная двухпартийная поддержка Украины. Есть небольшое количество республиканцев, которые выступают против – однако они не большинство. Байден подчеркнул, что они продолжают говорить о финансировании Украины. Он надеется, что переговоры будут результативными.

Пресс-конференция Байдена и Зеленского: смотрите полное видео

Украина не уступит территорию

Владимир Зеленский подчеркнул, что об отдаче территорий за мир не может быть и речи. Это полное безумие. Президент Украины подчеркнул, что на временно оккупированных территориях Украины живут наши люди.

Там живут семьи, там – дети. И все это часть украинского общества. Но мы говорим о живых людях. Над ними издеваются, их насилуют, их убивали. И мы это прекрасно знаем,

– отметил украинский лидер.

Также Зеленский спросил тех, кто продвигает подобные тезисы: готовы ли они отдать своих детей в руки террористов? Он добавил, что вопрос заключается не только в земле, а в живых людях, их детях, историях и судьбах.