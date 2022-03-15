В частности, Ирина Верещук отметила, что в министерстве обрабатывают всю информацию, поступающую от желающих эвакуироваться. Она подчеркнула, что о каждом помнят, передает 24 канал.

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Министр пообещала не оставить никого

Я хочу вас заверить, что вся информация, которую вы подаете в фейсбуке, по другим каналам приходит к нам. Мы ее обрабатываем. И обещаем, что не оставим никого. Мы помним, знаем и очень хотим вас спасти,

– сказала она в обращении.

Смотрите видео брифинга Ирины Верещук от 15 марта:

Коридоры заработают в Мариуполе, Киевской, Сумской и Харьковской областях.

Также она призвала украинцев быть вместе, беречь друг друга, а также Украину.

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