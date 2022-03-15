В частности, Ирина Верещук отметила, что в министерстве обрабатывают всю информацию, поступающую от желающих эвакуироваться. Она подчеркнула, что о каждом помнят, передает 24 канал.
Читайте также Укрзализныця открывает дополнительный эвакуационный рейс из Киева и Харькова
Министр пообещала не оставить никого
Я хочу вас заверить, что вся информация, которую вы подаете в фейсбуке, по другим каналам приходит к нам. Мы ее обрабатываем. И обещаем, что не оставим никого. Мы помним, знаем и очень хотим вас спасти,
– сказала она в обращении.
Смотрите видео брифинга Ирины Верещук от 15 марта:
- Коридоры заработают в Мариуполе, Киевской, Сумской и Харьковской областях.
Также она призвала украинцев быть вместе, беречь друг друга, а также Украину.
Достойно внимания – Ночное обращение Зеленского за 14 – 15 марта – смотрите видео: