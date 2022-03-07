ВСУ разгромили оккупантов, которые должны были идти на Киев. Об этом советник главы ОП заявил 7 марта.

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Не нужно бояться. Российская армия не сильна, она просто длинна. Мы их потихоньку, как салями, съем,

– говорит Арестович.

Советник главы ОП отмечает, что российского войска между Харьковом и Сумами уже нет. Его ВСУ "растворили".

"Отчасти убито, частично переброшено под Харьков и там же остановлено, частично отошло и зализывает раны", – добавляет Арестович.