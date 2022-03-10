Российским оккупантам не удалось взять Киев в кольцо, а ВСУ благодаря помощи местных жителей не дают оккупантам перегруппировать силы. Впрочем, вероятность наступления на столицу до сих пор остается.

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"Мы не боимся"

В интервью немецкому изданию "Die Zeit" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в столице нет страха перед оккупантами.

Мы не боимся, мы защищаемся. И уже показали миру, что мы умеем защищаться. А если вы спрашиваете о страхе, то бояться сейчас должны вовсе не мы,

– сказал глава государства.

Также он добавил, что защита Украины – это акция, которая покажет всем захватчикам, что бывает, когда напасть на свободную страну.

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