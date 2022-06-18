Об этом 24 каналу сказал журналист Роман Цымбалюк. Он заявил, что не сомневается в том, что Украина отвоюет свои территории хотя бы до "состояния 23 февраля".
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По его словам, в противном случае Украина просто не закончит войну. "Ведь проблема российской армии в том, что они могут отправить еще много "мяса" , и мы можем долго воевать", - подчеркнул он.
Цымбалюк говорит, что мы не можем согласиться на потерю Херсона и оставить наших людей там, потому что россияне через несколько лет убьют или оденут в русскую военную форму, как было в Донбассе, и погонят стрелять в нас.
Он заверил, что Украина не может оставить своих людей там. "Кроме того, как без Херсона будет жить Украина? И главное – на что? Это же наша экономика", – добавил журналист.
Цымбалюк говорит, что мы будем воевать, потому что получаем западное оружие.
И мы будем воевать не потому, что я хочу крови или не понимаю, что это жертвы и тому подобное… Я не уверен, что мы имеем право перевести эту войну на наших детей. И большинство украинцев с этим тезисом соглашаются,
– считает он.
Смотрите полное интервью с Романом Цымбалюком:
Потери кафиров в войне
Украинские защитники и защитницы продолжают наносить российским оккупантам значительные потери. По состоянию на 18 июня уже уничтожили 33 350 захватчиков . Только за сутки наши защитники ликвидировали 200 врагов и подвели корабль "Василий Бех".
Другие потери врага в технике:
- танков – 1 456 (+9),
- боевых бронированных машин – 3 573 (+10),
- артиллерийских систем – 739 (+5),
- РСЗО – 233 (+0),
- средств ПВО – 98 (+1),
- самолетов – 216 (+1),
- вертолетов – 180 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 594 (+1),
- крылатых ракет – 129 (+0),
- кораблей / катеров – 14 (+1) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 513 (+17),
- специальной техники – 55 (+0).