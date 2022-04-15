Заранее было известно не только о возможных шагах врага на поле боя, но и о возможных экономических ударах. Об этом президент рассказал в интервью иностранному журналисту 14 апреля.

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Что было нужно для защиты

Владимир Зеленский сказал, что власти не ожидали полномасштабного вторжения именно в тот момент, когда оно началось. Он отметил, что готовность к войне заключалась в нескольких факторах:

стабильная экономика;

объединенная нация, то есть стабильность внутри государства;

отношения с партнерами, которые могут помочь тебе в тот или иной момент;

вооружение.

Страну пытались вывести из равновесия

По словам главы государства, наш враг заранее приступил к масштабной операции. Украину пытались дестабилизировать сразу с нескольких сторон. Однако власть ожидала худшее возможное развитие событий.

Я считаю, что для этого не нужно быть блогерами, делать селфи с автоматами или на танках. Нам нужно было готовиться. Мы готовились, но и не ожидали полномасштабного вторжения в тот момент, когда оно произошло,

– вспомнил Владимир Зеленский.

Он добавил, что для отсутствия шока у населения с людьми говорили. Также проходил поиск оружия, источников финансирования и прочего.

Россия стремилась к тому, чтобы люди продавали гривны, забирали всю иностранную валюту и уезжали из нашей страны. Однако этого не произошло и это теперь один из провалившихся планов Кремля.

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