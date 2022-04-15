Заранее было известно не только о возможных шагах врага на поле боя, но и о возможных экономических ударах. Об этом президент рассказал в интервью иностранному журналисту 14 апреля.
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Что было нужно для защиты
Владимир Зеленский сказал, что власти не ожидали полномасштабного вторжения именно в тот момент, когда оно началось. Он отметил, что готовность к войне заключалась в нескольких факторах:
- стабильная экономика;
- объединенная нация, то есть стабильность внутри государства;
- отношения с партнерами, которые могут помочь тебе в тот или иной момент;
- вооружение.
Страну пытались вывести из равновесия
По словам главы государства, наш враг заранее приступил к масштабной операции. Украину пытались дестабилизировать сразу с нескольких сторон. Однако власть ожидала худшее возможное развитие событий.
Я считаю, что для этого не нужно быть блогерами, делать селфи с автоматами или на танках. Нам нужно было готовиться. Мы готовились, но и не ожидали полномасштабного вторжения в тот момент, когда оно произошло,
– вспомнил Владимир Зеленский.
Он добавил, что для отсутствия шока у населения с людьми говорили. Также проходил поиск оружия, источников финансирования и прочего.
Россия стремилась к тому, чтобы люди продавали гривны, забирали всю иностранную валюту и уезжали из нашей страны. Однако этого не произошло и это теперь один из провалившихся планов Кремля.
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