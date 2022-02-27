Министр иностранных дел отметил, что сейчас в Украине идет настоящая народная война. Украинцы настроены ожесточенно бороться.

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Украина не упадет. Мы не остановимся и не устанем. Мы настроены на ожесточенную борьбу – столько, сколько это потребуется, чтобы защитить свою землю и людей.

– подчеркнул Кулеба.

Заметим, что с оккупантами воюют не только наши военные, но и простые люди. Украинцы не пускают россиян в свои села, разворачивают вражескую технику и даже сами ее поджигают.

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