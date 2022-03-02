Об этом в своем видеообращении рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает 24 канал.
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"Правительственная команда работает вместе с президентом Украины в Киеве и на определенных местах по условиям военного времени. Мы никуда не поедем и не сдадимся врагу", – сказал он.
Кроме этого, он поблагодарил каждого украинца и каждую компанию, которая поддерживает Украину.
Видеообращение Дениса Шмыгаля: смотрите видео
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