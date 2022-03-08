Мы с ними воюем за то, что российской правды не существует

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в России придумали себе сюрреальную историю.

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Таким образом россияне оправдывают террористические действия в Украине.

"И они до сих пор не понимают, что это не продается. Не продается нигде, кроме самой России, которую они отключили от информационной зоны", – сказал Подоляк.

Он добавил, что Россия собственноручно исключила себя из глобального информационного пространства. "Они сами загнали себя в ловушку придуманной истории и сами с собой воюют", – отметил советник главы ОП.

Подоляк объяснил, что российские оккупанты убивают украинцев, когда ведут войну против своих страхов.

Мы с ними воюем за правду. За то, что мир совсем иной, за то, что российской правды не существует, за то, что никаких нацистов, кроме самой РФ, которая использует фантастически плохие технологии, нет,

– сказал Подоляк.

В завершение он добавил, что Украина побеждает на всех фронтах и имеет поддержку всего мира.

Смотрите видео обращения Подоляка

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