"Как только мы поняли, что может произойти негативная гуманитарная ситуация, практически сразу был открыт гуманитарный фронт. Прежде всего гуманитарным штабом Рината Ахметова, компанией "Метинвест", ДТЭК и другими бизнесами СКМ", – отметил он.

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По словам Рыженкова, на базе "Метинвест" в Польше открыт перевалочный хаб, на котором аккумулируется вся гуманитарка, которая идет из разных стран Европы. В частности, из Германии, Италии, Нидерландов и стран Прибалтики. Тогда эти грузы отправляются в Украину.

В основном мы сортируем ее, у нас организованный гуманитарный центр на базе "Запорожстали" в городе Запорожье, и оттуда уже гуманитарка отправляется к тому, кому она наиболее нужна. Уже сегодня Фонд Рината Ахметова ввез 80 тонн гуманитарной помощи, и она сегодня распределяется в наборы и передается.

– рассказал Рыженков.

Ситуация в Мариуполе

Как только началась активная фаза боев в Мариуполе, бомбоубежища на предприятиях снабдили продуктами, водой и всем необходимым. С начала бомбардировок продолжающихся и сейчас город заблокирован, поэтому выехать оттуда трудно.

Мы с первого дня открыли наши бомбоубежища не только для наших работников, но и горожан. И вот все это время они там были. Конечно, вода и еда, которую мы запасли, заканчивается. Поэтому сейчас критически важно организовать гуманитарную помощь в Мариуполе прежде всего, и в тот же Энергодар. Мы готовы,

– сказал он.

В Запорожье уже сформированы колонны, заправлены автобусы, грузовые машины, которые готовы помочь доставить самое необходимое. Но, к сожалению, сегодня российские оккупанты не дают проехать, несмотря на то, что об этих коридорах уже объявили.

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