"Мы отомстим": ведущий 24 канала заплакал в эфире из-за потери друга на фронте

В боях за независимость Украины погиб морпех Павел Сбитов. Он был хорошим товарищем ведущего канала 24 Фахрудина Шарафмала. Журналист не смог сдержать слез в прямом эфире.

Шарафмал заверил, что украинцы обязательно отомстят. Невозможно простить убийства невинных людей.

К теме В боях за Украину погиб Павел Сбитов – командир роты 503-го батальона морпехов

"Российские блогеры плачут, потому что в России прекращает работу инстаграм, а я сегодня плакал, потому что в боях за независимость Украины погиб мой хороший товарищ Павел Сбитов", – сказал ведущий.

Паша когда-то сказал, что за одного убитого нашего военного заберут сотни морпехов. Так вот, я надеюсь, что за Пашу мы заберем всех,

– подчеркнул Шарафмал.

Он понимает, что как журналист должен быть объективным, взвешенным, чтобы сообщать информацию с холодным сердцем. Однако объяснил, что держаться сейчас очень тяжело.

Ведущий 24 канала не смог сдержать слез из-за потери друга на фронте: смотрите видео

"Вы будете в украинской земле"

Он обратился к россиянам, заверив, что их никто не ждет на территории Украины.

"Неуважаемые россияне, на территории Украины вас никто не ждет. Если придется вам отрезать голову с плеч – мы обязательно это сделаем, потому что смерти детей, невинных людей и лучших людей в ВСУ простить нельзя", – отметил журналист.

Пост Фахрудина Шарафмала в фейсбуке / Скриншот со страницы

Как известно, Павел Сбитов был командиром роты 503-го Отдельного батальона морской пехоты.