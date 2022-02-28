Верховный Главнокомандующий ВСУ заверил, что мы проявили себя на полную. Об этом Президент Украины заявил во время утреннего обращения 28 февраля.

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Пятые сутки войны: сейчас мы проявили себя на полную

Желаю здоровья украинские герои! Пятые сутки полномасштабной войны России против народа Украины. Стоим крепко. Мы пережили за это время столько, сколько другим народам может не выпасть и за десятки лет,

– заявил Владимир Зеленский.

Президент объяснил, что нам долго говорили, что украинцы в чем-то не такие, неправильные и должны десятилетиями выполнять "домашние задания".

"Из-за этого мы часто не замечали, на что мы с вами реально способны. А вот сейчас проявили себя на полную. И это вдохновляет. Каждого. Каждую", – сказал президент.

Добавил, что в каждом разговоре с нашими партнерами он слышит искреннее уважение, ведь украинцы показали миру, кто мы есть. Однако, и Россия показала, какой она стала.

Утреннее обращение Зеленского от 28 февраля: смотрите видео

ВСУ рассказали, как может действовать движение сопротивления / инфографика 24 канала

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