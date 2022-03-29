Так, оперативное расстояние врага до Кривого Рога – около 40 километров. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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Это очень важно, ведь существенно усложняет для врага возможность обстрелов городов. Раньше было 10 километров.

Денисенко отметил, что ВСУ закрепляются и переходят в определенные контратаки. Чиновник напомнил, что вчера бойцы освободили город Ирпень, там теперь происходит зачистка.