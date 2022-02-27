В Укрзализныце заверили, что они и дальше будут исправно работать, а эвакуационные рейсы будут выполняться.

В то же время Во Львове на вокзале тысячи людей ждут поезда в Польшу

"Укрзализныця работает и будет работать для вас, потому что мы все защищаем свою страну и тех, кого любим. Мы работаем без отдыха с самого первого момента вторжения, чтобы каждый ребенок был на безопасном расстоянии от братской минометной помощи. Поэтому каждый из нас – железнодорожников – на своем месте, а эвакуационные рейсы продолжаются", – говорится в сообщении "Укрзализныци".

Однако там попросили с пониманием отнестись к их работе. Ведь у них тоже сейчас достаточно напряженная ситуация.

"Уважайте наших машинистов, которые совершают по 6 рейсов без пересменки. Уважайте начальников поездов, которые вывозят по 7 тысяч человек за рейс. Уважайте проводников, которые на время поездки становятся и психологами, и врачами, и советчиками. А лучшее проявление уважения – не создавать лишнего давления на поездные бригады, не разрешать мародерство в вагонах и поддерживать друг друга. Даже если нас 7 тысяч в поезде. Ведь едем в одном направлении", – отметили в компании.