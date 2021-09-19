Детали от Денисовой
Уполномоченная по правам человека обратилась к правоохранителям и чиновникам по поводу Марша равенства. Она призвала их обеспечить порядок во время демонстрации.
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Денисова отметила важность гарантировать безопасность участникам марша в поддержку ЛГБТ.
Конституция Украины провозгласила всех людей равными в своих правах с рождения, независимо от каких-либо признаков, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность. Уважать право каждого человека быть собой! Мы разные, но мы равные,
– отметила чиновница.
Что известно о Марше равенства
- Главная тема акции – "Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности".
- Демонстранты требуют ввести в действие законопроект №5488 о преступлениях на почве нетерпимости к ЛГБТ + и другим группам.
- На акцию собрались и несколько десятков противников Марша равенства. Они принесли плакаты с надписями "Пропаганда гомосексуализма является угрозой национальной безопасности", "Традиционная семья – это естественно" и т. д.
Полный текст Людмилы Денисовой в фейсбуке:
Сегодня в Киеве состоится Марш равенства – мирное шествие в поддержку прав ЛГБТ+.
Конституция Украины провозгласила всех людей равными в своих правах с рождения, независимо от каких-либо признаков, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность.
Призываю граждан быть толерантными друг к другу и воздерживаться от проявлений дискриминации.
Обращаюсь к столичной власти и правоохранительным органам обеспечить контроль за соблюдением общественного порядка во время проведения мероприятия и гарантировать безопасность его участникам.
Уважать право каждого человека быть собой!
Мы разные, но мы равные!