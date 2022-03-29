Соответствующую информацию обнародовала первая заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Ольга Батова. Об этом она написала 28 марта – на 33-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Фонд госимущества фиксирует ущерб, который наносят оккупанты

В Фонде рассказали, что с началом полномасштабного российского вторжения их работа существенно расширилась в ответ на новые вызовы.

Мы считаем каждую гривну потерь, россия за все заплатит. Разработали и внесли через народных депутатов законопроект о создании реестра отчетов об оценке ущерба, нанесенного агрессором,

– сообщила Батова.

Также Фонд госимущества сообщил, что:

государственные данные в безопасности – ФГИ обеспечил перенос в безопасное место и защиту серверов и баз данных реестров корпоративных прав, объектов госсобственности и отчетов об оценке имущества. Работа реестров возобновлена;

работают около 150 предприятий в управлении Фонда. Энергетические компании, комбинаты хлебопродуктов и другие критические для страны предприятия;

начали посевную – аграрные предприятия в управлении Фонда, не расположенные на территории активных боевых действий, уже обработали более 5,6 тысяч гектаров. Работа продолжается.

Фонд упростил приватизацию и аренду

Процедуры приватизации и аренды будут существенно упрощены, все соответствующие документы проходят финальные согласования. Скоро сотни тысяч квадратных метров государственных площадей и других активов станут вновь доступны предпринимателям через аренду и приватизацию,

– сообщили в Фонде.

Добавили также, что от платы аренды освободят:

арендаторов госимущества в зоне активных боевых действий;

и отдельные категории арендаторов, которые не могут работать сейчас, во всех других регионах будут предложены к согласованию с КМУ снижение арендной платы.

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