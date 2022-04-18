Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что эвакуация из Кременной сейчас уже невозможна, передает 24 канал.

До недавнего времени была возможность вывозить людей из Кременной. Это яркий пример. Мы обращались к людям с призывом выезжать, потому что будет беда. Сегодня ночью ситуация резко изменилась, было тяжелое сражение, и орки уже сейчас контролируют Кременную,

– рассказал Гайдай.

Глава ОВА снова призвал эвакуироваться жителей, которые находятся во все еще свободных городах.

Он также объяснил, что власть области не озвучивает откуда и каким способом вывозит жителей, так как часто после распространения такой информации российские оккупанты наносят удар по этим местам.

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