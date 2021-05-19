Детали от Подоляка

Советник президента отметил, что он недоволен логистикой закупки вакцин и календарем прививок. Об этом он заявил в интервью.

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Подоляк подчеркнул, что президент Владимир Зеленский требовал наработать план вакцинации еще в октябре. Однако то, что этого не произошло, раздражает чиновника.

Сначала надо было убедить людей, что вакцина – это хорошо. Нужно было все время бороться против классических фейков, которые запускали представители других государств и политические оппоненты. Со всем этим надо было бороться системнее,

– заявил советник главы государства.

Он пояснил, что причина в "слабой операционной системе", которую следует менять. Поэтому Зеленский и настаивает на радикальных кадровых решениях, отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

"Выполняешь поставленные параметры в течение 3 или 6 месяцев – тогда работаешь, если не выполняешь – предложите другую кандидатуру", – подчеркнул Подоляк.

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