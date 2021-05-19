Детали от Подоляка
Советник президента отметил, что он недоволен логистикой закупки вакцин и календарем прививок. Об этом он заявил в интервью.
Интересно Ляшко пообещал за лето вакцинировать 5 миллионов украинцев, если станет министром
Подоляк подчеркнул, что президент Владимир Зеленский требовал наработать план вакцинации еще в октябре. Однако то, что этого не произошло, раздражает чиновника.
Сначала надо было убедить людей, что вакцина – это хорошо. Нужно было все время бороться против классических фейков, которые запускали представители других государств и политические оппоненты. Со всем этим надо было бороться системнее,
– заявил советник главы государства.
Он пояснил, что причина в "слабой операционной системе", которую следует менять. Поэтому Зеленский и настаивает на радикальных кадровых решениях, отставке министра здравоохранения Максима Степанова.
"Выполняешь поставленные параметры в течение 3 или 6 месяцев – тогда работаешь, если не выполняешь – предложите другую кандидатуру", – подчеркнул Подоляк.
Главное о вакцинации в Украине
- Кампания по вакцинации длится с 24 февраля, то есть почти 3 месяца. По состоянию на 19 мая 2021 года прививки против коронавируса получили 957 346 человек, а 37 526 – полностью завершили вакцинацию.
- Украинцев вакцинируют препаратами Covishield (AstraZeneca индийского производства), CoronaVac, Comirnaty (Pfizer/BioNTech), AstraZeneca (южнокорейского производства).
- 18 мая в Украину прибыли 122 тысячи доз вакцины компании Pfizer. Заметим, это уже вторая партия препарата.