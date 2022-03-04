По ее словам, многие люди в Беларуси – против войны с Украиной. А белорусы за рубежом уже помогают украинским беженцам.
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Тихановская выступила в поддержку украинцев и против войны
Лидер оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская заявила, что белорусы – против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, "который уже сдал часть суверенитета страны, чтобы стать частью агрессии против Украины".
Мы восхищаемся вами, уважаемые украинцы и господин президент. Ваши действия – пример единства руководства государства и всего народа,
– сказала Тихановская.
И добавила, что белорусы за границей помогают украинским беженцам и поставляют оборудование и лекарства. А еще:
- Есть волонтеры, помогающие украинской территориальной обороне.
- Есть матери военных, которые убеждают своих сыновей не идти воевать против Украины.
- Есть просто неравнодушные, ведущие "рельсовую войну" (мешают военной технике двигаться по железной дороге) у границ с Украиной.
И вообще – белорусов, которые выполнять преступные приказы Лукашенко отказались, становится все больше: "И они ваши союзники. Сейчас и навсегда".
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