По ее словам, многие люди в Беларуси – против войны с Украиной. А белорусы за рубежом уже помогают украинским беженцам.

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Тихановская выступила в поддержку украинцев и против войны

Лидер оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская заявила, что белорусы – против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, "который уже сдал часть суверенитета страны, чтобы стать частью агрессии против Украины".

Мы восхищаемся вами, уважаемые украинцы и господин президент. Ваши действия – пример единства руководства государства и всего народа,

– сказала Тихановская.

И добавила, что белорусы за границей помогают украинским беженцам и поставляют оборудование и лекарства. А еще:

Есть волонтеры, помогающие украинской территориальной обороне.

Есть матери военных, которые убеждают своих сыновей не идти воевать против Украины.

Есть просто неравнодушные, ведущие "рельсовую войну" (мешают военной технике двигаться по железной дороге) у границ с Украиной.

И вообще – белорусов, которые выполнять преступные приказы Лукашенко отказались, становится все больше: "И они ваши союзники. Сейчас и навсегда".