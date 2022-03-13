Поэтому Литва готова в дальнейшем помогать Украине. Об этом в эфире 24 канала сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

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"Мы всегда были соседями России и всегда знали, что такое Россия. Для нас это не новинка", – подчеркнул Шимашюс.

Надо помочь Украине, – мэр Вильнюса

Он считает, что если Россия и дальше будет показывать свою силу с действующим режимом, то она может напасть на Молдавию, Финляндию, Балтийские страны, Польшу и на всех тех, кто будет недостаточно сильным.

Поэтому сейчас многие люди в Литве, в том числе и в Вильнюсе, думают, как помочь Украине: информационно, гуманитарно и военно,

– отметил мэр Вильнюса.

Он рассказал, что предприниматели и вообще обычные литовцы собрали уже более 25 миллионов евро – только для военной помощи.

"Мы счастливы, потому что успели вступить в НАТО. Мы усиливаем свою оборону. Однако прежде всего стоит помочь Украине", – добавил Шимашюс.

Мэр Вильнюса о помощи для Украины и угрозе от России: смотрите видео