По словам Зеленского, стороны смогли добиться определенного прогресса на переговорах.

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Зеленский о переговорах с Россией

Президент Украины рассказал, что Российская Федерация также выдвигает предложения и условия. По его словам, главное, что это уже не ультиматумы, как это было раньше, ведь сначала они думали, что Украину удастся захватить через 3 дня. Зеленский добавил, что сейчас их поведение изменилось.

Они собирались уничтожить всех нас. Мы не дали им это сделать. Мы защищаем наших людей, нашу страну,

– подчеркнул Зеленский.

Гарант Украины также добавил, что представители стран на переговорах могут обсуждать разные точки зрения и перспективы возможного будущего соглашения между двумя сторонами. Так что они выдвигают предложения, дискутируют, обсуждают определенные вопросы. Он подчеркнул, что главное в этом соглашении – гарантии безопасности.

Президент Украины о гарантиях безопасности

По словам Владимира Зеленского, гарантии безопасности должны включать список стран, которые готовы поддержать Украину. В частности, в случае агрессии России на Украину главы этих государств будут помогать нам на разных уровнях. Таким образом, выполняя определенные условия безопасности, которые должны быть согласованы между государствами-гарантами.

Президент подчеркнул, что речь идет о таких гарантиях, которые позволили бы Украине быть в безопасности. В таких условиях наша страна сможет быть внеблоковым государством с нейтральным и безъядерным статусом и в составе Европейского Союза.

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