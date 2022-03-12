Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупанты нагло похитили Ивана Федорова среди бела дня. Однако сегодня жители Мелитополя вышли на митинг в поддержку мэра города. Об этом президент заявил во время общения с иностранными журналистами, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Ожидаем, чтобы лидеры мира показали, как они могут повлиять, – Зеленский о Федорове

Глава государства отметил, что жители Мелитополя знают, где оккупанты удерживают городского главу. По словам президента, российские орки пытают Ивана Федорова.

Они его там пытают за то, что он не хочет говорить, что рад видеть российскую власть,

– подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что это настоящий теракт, ведь россияне хотят признания своей власти Мелитополем или его убьют. Зеленский подчеркнул, что иностранные лидеры сегодня будут звонить в кремль и говорить о необходимости отпустить мэра Мелитополя.

Общение Зеленского с журналистами: смотрите видео