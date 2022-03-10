9 марта россияне подло разбомбили роддом и детскую больницу в Мариуполе. Военная заявила, что знает имя того, кто это сделал.

К теме "Люди пьют из луж, погибших хоронят в братских могилах": как Мариуполь выживает в блокаде

Никто кроме россиян не воюет с младенцами и беременными

Никто в мире кроме вас не сражается с новорожденными, беременными и медиками. У вас нет совести и воинской чести. Вам, агрессорам, нет и не будет прощения. Мы знаем, кто сбросил бомбу на беззащитных женщин и младенцев в Мариуполе, мы знаем, кто бомбит наши города. Любой ценой мы вас найдем,

– заявила защитница.

Она добавила, что украинцы никогда не забудут, что сделали российские оккупанты. И никогда не простят.

Мы идем за вами. Слава Украине!,

– пригрозила военная рашистам.

Военная обратилась к оккупантам: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!

Вас может заинтересовать – потери врага по состоянию на утро 10 марта: смотрите видео