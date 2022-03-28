Украинские шпионы были полезными
Глава разведки Кирилл Буданов отметил, что наличие шпионов в военном и политическом ландшафте России, в том числе в администрации Путина, было чрезвычайно полезным для Украины.
Внимание Путин может попытаться навязать Украине корейский сценарий, – глава разведки Буданов
Мы добились значительного прогресса в киберразведке,
– подчеркнул Буданов.
По его словам, кроме информации о российских военных, Украина смогла "очень хорошо увидеть оборот российских денег".
Мы будем знать, куда деньги идут, где они накоплены и когда они их перемещают. Мы также можем увидеть, что происходит в топливной сфере России. А также мы отслеживаем все инновации вооружения,
– отметил Кирилл Буданов.
Украина, по его словам, также видит коммуникацию и переписку российских военных.
Ранее Буданов рассказал, что Путин может попытаться навязать Украине корейский сценарий: смотреть видео