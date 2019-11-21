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      "Мы их трахнем, как следует": Арахамия прокомментировал давление на правоохранителей из Киева

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      Давид Арахамия / news.liga.net

      Глава фракции "Слуга народа" прокомментировал аудиозаписи, на которых нардеп его фракции Юрий Корявченков и другие мажоритарщики якобы проводят собеседование новому главе полиции Кривого Рога и обсуждают открытие уголовных дел против противников власти.

      Что известно о записях с Корявченковым

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      Нардеп Антон Поляков, которого недавно исключили из фракции "Слуга народа", опубликовал несколько частей аудиозаписей, где Корявченков и другие мажоритарщики, избранные депутатами по криворожским округахм, якобы проводят собеседование с новым руководителем полиции города и обсуждают открытие уголовных дел против противников власти.

      Что говорит сам Корявченков

      Депутат подтвердил факт разговора и добавил, что просил новоназначенного руководителя полиции Кривого Рога Сергея Лукашова вернуть доверие жителей города к полиции. В противном случае могут включиться другие силовые органы.

      Как это все прокомментировал Арахамия

      Председатель фракции, комментируя ситуацию с Корявченковым и полицией, привел пример из своей жизни. Арахамия рассказал, как приехал в Николаев и побывал на совещании главы ОГА с силовиками.

      "Говорю: "Ребята, если вам кто-то из Киева будет звонить и говорить, что "этого не делай, сюда не ходи"... Например, был прецедент, когда в Николаеве заходили с обысками СБУ, новоназначенный руководитель, в налоговую полицию. И ему говорили: "а тебе что, из Киева не звонили? Сейчас тебе из Киева позвонят. Ты сюда не ходи". Я тогда всех собрал и сказал: "Если кто вам скажет, из Киева вам будут звонить – "туда не ходи, это не делай, это не расследуй", звоните лично мне и мы их трахнем, как следует", – рассказал Арахамия.

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      При этом нардеп признал, что это – не его полномочия. Но заверил, что сделает все, что в его полномочиях, "чтобы это произошло".

      Это феодальная страна, где феодальные князьки говорят, что в Киеве договорились, занесли кому-то и "нас нельзя трогать" – этого уже не будет,
      – добавил глава фракции "Слуга народа".

      По его убеждению, все нардепы, которые ездят в регионы, должны собирать такую информацию, приезжать и докладывать о ней. Даже если это в их полномочиях, пусть пишут запросы в правоохранительные органы, но надо навести порядок, подчеркнул Арахамия.

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      1991
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Давид Арахамия Новости Николаева Новости Кривого Рога Полиция
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