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      "Мы не имеем возможности учиться": студенты в Нидерландах устроили масштабный митинг

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      Молодежь в Нидерландах требует отменить программу образовательных кредитов
      Молодежь в Нидерландах требует отменить программу образовательных кредитов / Скриншот

      В Гааге тысячи студентов вышли на мирный протест и требуют отменить программу образовательных кредитов.

      Об этом сообщает "Укринформ".

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      Протестующие принесли с собой воздушные шарики, количество которых демонстрировало общую сумму студенческих кредитов. Кроме этого, участники акции взяли плакаты, на которых указывалась сумма, которую им необходимо оплатить за обучение. Студенты выступали с докладами и делились своими идеями относительно образовательного процесса. Протест проходил под наблюдением полицейских.

      Правительство уменьшает расходы на университетское образование и ограничивает дотации студентам. Мы – против таких инициатив. То, что раньше было подарком, теперь стало займом. Многие студенты из-за этого не будут иметь возможности учиться,
      – отметил один из участников акции Гарвин.

      Митингующие пояснили, что ранее они получали ежемесячный небольшой грант на обучение, а сейчас – не получают ничего. Их цель: выразить протест против студенческих кредитных программ и вернуть необходимые для развития гранты.

      Протест студентов в Нидерландах: видео "Укринформ"

       

      Теги: протесты студенты Образование Нидерланды
      Источник: 24 Канал
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