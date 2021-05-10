Министерство здравоохранения в очередной раз обновило деление на карантинные зоны. По состоянию на 10 мая в Украине 8 областей "оранжевые", все остальные – "желтые".

Нет областей в красной карантинной зоне, в то же время ни в одном регионе ситуация не соответствует требованиям зеленой зоны.

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Какие области – "желтые"

В Минздраве в желтую карантинную зону отнесли город Киев и такие 16 регионов:

Винницкая область;

Днепропетровщина;

Закарпатье;

Запорожье;

Прикарпатье;

Киевщина;

Львовщина;

Одесская;

Полтавщина;

Ровненщина;

Сумщина;

Харьковщина;

Херсонщина;

Хмельниччина;

Буковина;

Черниговщина.

За последние сутки ситуация изменилась только в Николаевской области – она ​​перешла к "оранжевым".

Какие регионы "оранжевые"

Волынь;

Донетчина;

Житомирщина;

Кировоградщина;

Луганщина;

Николаевщина;

Тернопольщина;

Черкассчина.

Обратите внимание! Минздрав ежедневно обновляет разделение регионов на карантинные зоны. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение об ослаблении или усилении карантина в каждом регионе.

Ситуация с коронавирусом в Украине за сутки 9 мая

В течение 9 мая COVID-19 подтвердили у 2817 украинцев, общее количество заболевших возросло до 2 122 327. В то же время выздороветь уже удалось 1 768 753 людям, за последние сутки – 9 002. С начала эпидемии в стране умерли 46 512 человек, 9 мая – 119.

общее количество заболевших возросло до 2 122 327. В то же время выздороветь уже удалось 1 768 753 людям, за последние сутки – 9 002. С начала эпидемии в стране умерли 46 512 человек, 9 мая – 119. Кроме того, за минувшие сутки прививки получили 1004 человека. В общем 863 645 человек вакцинировали от начала прививочной кампании.



Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала