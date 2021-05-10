Минздрав обновил карантинные зоны: 8 областей "оранжевые", остальные – "желтые"
Министерство здравоохранения в очередной раз обновило деление на карантинные зоны. По состоянию на 10 мая в Украине 8 областей "оранжевые", все остальные – "желтые".
Источник:Минздрав
Нет областей в красной карантинной зоне, в то же время ни в одном регионе ситуация не соответствует требованиям зеленой зоны.
Читайте также В Украине за сутки обнаружили 2 817 новых больных коронавирусом
Какие области – "желтые"
В Минздраве в желтую карантинную зону отнесли город Киев и такие 16 регионов:
- Винницкая область;
- Днепропетровщина;
- Закарпатье;
- Запорожье;
- Прикарпатье;
- Киевщина;
- Львовщина;
- Одесская;
- Полтавщина;
- Ровненщина;
- Сумщина;
- Харьковщина;
- Херсонщина;
- Хмельниччина;
- Буковина;
- Черниговщина.
За последние сутки ситуация изменилась только в Николаевской области – она перешла к "оранжевым".
Какие регионы "оранжевые"
- Волынь;
- Донетчина;
- Житомирщина;
- Кировоградщина;
- Луганщина;
- Николаевщина;
- Тернопольщина;
- Черкассчина.
Ситуация с коронавирусом в Украине за сутки 9 мая
- В течение 9 мая COVID-19 подтвердили у 2817 украинцев, общее количество заболевших возросло до 2 122 327. В то же время выздороветь уже удалось 1 768 753 людям, за последние сутки – 9 002. С начала эпидемии в стране умерли 46 512 человек, 9 мая – 119.
- Кроме того, за минувшие сутки прививки получили 1004 человека. В общем 863 645 человек вакцинировали от начала прививочной кампании.
Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью