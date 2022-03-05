По данным Министерства иностранных дел, в Сумах находятся несколько сотен иностранных студентов. Сам город сейчас на грани гуманитарной катастрофы.

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Мы делаем все возможное для эвакуации сотен иностранных студентов из Сум. Суммы сейчас на грани гуманитарной катастрофы из-за неизбирательных российских обстрелов. Украина делает все возможное, чтобы спасти и обезопасить людей,

– говорится в сообщении.

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