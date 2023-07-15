Информацию о трагедии местному изданию подтвердили в Криворожском районном управлении полиции. Все детали устанавливаются.

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Рабочего нашли в цехе

По предварительным данным, сотрудника предприятия обнаружили мертвым в доменном цехе. Вероятно, мужчина упал с конструкции высотой в 8 метров.

К сожалению, спасти сотрудника не удалось. Он погиб на месте до приезда скорой.

Обратите внимание! Редакция 24 Канала пытается связаться с Главным управлением национальной полиции в Днепропетровской области, чтобы узнать подробности трагедии.

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