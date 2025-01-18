Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Взрывы в Павлограде 18 января

Около 01:33 на Днепропетровщине прогремели взрывы. По данным СМИ, что их было слышно в Павлограде.

Заметим, что в 01:24 Воздушные силы предупреждали по БПЛА на северо-востоке Днепропетровщины. Отмечали, курс – южный.

Кстати, воздушная тревога в Днепропетровской области продолжается уже более 5 часов. Ее объявили еще в 20:18.

По состоянию на 01:50 комментариев местных властей относительно взрывов пока не было. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

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