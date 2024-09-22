Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. На тот момент в регионе была объявлена воздушная тревога.

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Взрывы в Павлограде

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

Утром в 8:26 в Днепропетровской области начала раздаваться воздушная тревога. Через менее, чем 5 минут Воздушные силы предупредили об угрозе для Павлограда.

Скоростная цель на Павлоград,

– написали там.

В 8:30 корреспонденты Суспильного проинформировали о взрывах в городе. "В Павлограде слышны звуки взрыва", – говорится в сообщении.

Через 10 минут в СМИ сообщили, что в Павлограде снова слышны звуки взрыва.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.