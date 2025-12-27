На фронте погиб командир РДК Денис "WhiteRex" Капустин
На Запорожском направлении во время выполнения боевого задания погиб командир РДК Денис "WhiteRex" Капустин. Он погиб ночью 27 декабря, защищая Украину.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на РДК.
Что известно о гибели Дениса Капустина?
27 декабря стало известно о гибели командира "Русского добровольческого корпуса" Дениса "WhiteRex" Капустина.
По предварительной информации, причиной гибели стал вражеский удар FPV-дрона. Трагедия произошла во время выполнения боевого задания на передовой Запорожского направления.
Сейчас обстоятельства происшествия уточняются, а детали обещают сообщить позже.
Кто в последнее время погиб на войне в Украине?
После 9 месяцев статуса пропавшего без вести ДНК-экспертиза подтвердила гибель воина ВСУ подтвердила гибель воина ВСУ Евгения Курило. Воин погиб в Курской области 11 марта 2025 года.
25 декабря на войне погиб волонтер Вячеслав Ильченко. Он был основателем фонда "Незламна" и помог спасти сотни людей. Известно, что машину активиста атаковал вражеский дрон в Донецкой области.
Недавно в Славянске во время вражеского обстрела погибла волонтер и зоозащитница Елена Полинина. Она направлялась кормить бездомных животных и активно занималась оказанием гуманитарной помощи жителям Донецкой области.