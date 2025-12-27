На фронте погиб командир РДК Денис "WhiteRex" Капустин

На Запорожском направлении во время выполнения боевого задания погиб командир РДК Денис "WhiteRex" Капустин. Он погиб ночью 27 декабря, защищая Украину.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на РДК.

Что известно о гибели Дениса Капустина?

27 декабря стало известно о гибели командира "Русского добровольческого корпуса" Дениса "WhiteRex" Капустина.

По предварительной информации, причиной гибели стал вражеский удар FPV-дрона. Трагедия произошла во время выполнения боевого задания на передовой Запорожского направления.

Сейчас обстоятельства происшествия уточняются, а детали обещают сообщить позже.

