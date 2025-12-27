На фронті загинув командир РДК Денис "WhiteRex" Капустін

На Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув командир РДК Денис "WhiteRex" Капустін. Він поліг вночі 27 грудня, захищаючи Україну.

Про це інформує 24 Канал.

Що відомо про загибель Дениса Капустіна?

27 грудня стало відомо про загибель командира РДК Дениса "WhiteRex" Капустіна. За попередньою інформацією, причиною загибелі став ворожий удар FPV-дрона. Трагедія сталась під час виконання бойового завдання на передовій Запорізького напрямку.

Наразі обставини події уточнюються, а деталі обіцяють повідомити згодом.