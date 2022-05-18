Увеличение железнодорожного транспортного потенциала позволит сбалансировать потерю большого числа экспортных мощностей Украины.

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Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков на заседании Комитета Европарламента по вопросам транспорта и туризма (TRAN).

Совместно с системообразующими предприятиями страны мы нарабатываем точечные решения для восстановления цепей поставок, совместно с нашими дружественными соседями разрабатываем многочисленные инфраструктурные проекты, которые расширят узкие места на границе и позволят ускорить движение товаров.

– сказал он.

Министр ожидает, что Украине вместе с европейскими партнерами удастся увеличить перевозку грузов по железной дороге хотя бы на 50% от довоенного уровня, учитывая, что в настоящее время общие объемы перевозок упали втрое.

Это особенно важно, учитывая зависимость мировых рынков от украинского агроэкспорта,

– подчеркнул Кубраков.

Также глава Мининфраструктуры отметил, что в настоящее время основным способом экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью является перевозка через автомобильные пункты пропуска. Румыния и Молдова, в свою очередь, разрешили проезд автомобильному транспорту через их границы и территории без разрешений, что значительно ускоряет логистику.

Инициативу уже поддержали 12 стран ЕС

Сейчас инициативу уже поддержали 12 стран ЕС и отменили двусторонние и транзитные разрешения для украинских перевозчиков. Это Болгария, Венгрия, Италия, Дания, Латвия, Эстония, Литва, Словакия, Австрия, Греция, Германия. Мы ожидаем, что таких стран станет больше,

– добавил Кубраков.

Во время заседания министр также рассказал, что в условиях блокады морских портов в Черном и Азовском морях Украина создала Дунайский морской кластер, включающий порты, расположенные в Дунайском регионе. По его словам, это решение в определенной степени помогает улучшить ситуацию с экспортом, но даже и близко не компенсирует заблокированные Черноморские порты.

Напомним, ранее первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко рассказала о том что Украина и Польша договорились упростить контроль за импортом и экспортом аграрной продукции между странами.

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