Россияне не оставляют попыток проникнуть на территорию Сумской области. Только в последние недели вражеская ДРГ пыталась по меньшей мере дважды проникнуть в регион.
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Зачем на границу опрокидывают начинающих снайперов
Пока известно, что Россия перебросила к границе с Украиной 80 выпускников снайперских курсов для сдачи экзаменов в боевых условиях. В Центре сопротивления отмечают, что так враг может проводить учения.
Таким образом, российские убийцы планируют проводить обучение вдоль границ Сумщины. Однако высока вероятность того, что экзамены новые снайперы не сдадут и будут ликвидированы,
– говорится в сообщении.
Кроме того, ранее оккупанты перебросили спецподразделения ГРУ в Брянскую и Курскую область для борьбы с российскими партизанами. В частности, в Теткино, Курскую область, Суземки, Брянская область, переброшены 50 военнослужащих спецподразделений ГРУ для "борьбы с партизанами".
В Генштабе сообщили, что враг не оставляет обстрелы на Северском и Слобожанском направлениях. В частности, под вражеской атакой оказалось село Чуйковка. Информация о пострадавших не поступала.
Враг не оставляет попыток проникнуть на Сумщину
- Российская ДРГ 25 июня пыталась проникнуть в Сумскую область. Оккупанты пытались пересечь госграницу вблизи населенного пункта Родионовка, однако попытка была неудачной. Украинские защитники дали достойный отпор оккупантам – враг понес потери и отступил.
- Пограничники Сумщины постоянно обстреливают, поэтому в ВСУ призывали людей эвакуироваться. В первую очередь это касается населенных пунктов Писаревка, Белополья, Юнаковка.
- Российская ДРГ снова пыталась пересечь границу и попасть на Сумщину 3 июля. После того как попытка провалилась, враг начал обстреливать область. Под вражеским огнем оказалось не менее 3 районов. К сожалению, от рук окупантов погибли 3 человека.