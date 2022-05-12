Однако глава Управления СБУ в Харьковской области подполковник Роман Дудин убежден, что все они отлично понимали, где находятся и что делают.

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По словам Дудина, особенно смешно и цинично звучат такие оправдания от побывавших на территории Киевской, Житомирской и Черниговской областей. Ведь об ужасных зверствах, которые совершали там русские изверги, знает весь мир. Теперь эти же оккупанты опрокинуты на Харьковское направление.

На мобильных телефонах – доказательства зверств

Бесспорными доказательствами становится тот контент – те зверства, которые они совершали по отношению к украинцам, и которые мы изымаем из мобильных телефонов оккупантов,

– рассказал Дудин.

Он сказал, что о тех, кто был вовлечен в пытки и убийства людей, СБУ уже установила все данные – где они живут, чем дышат, речь идет даже о тех, кто еще не в плену.

Считаю, что их руководство перебросило их на Харьковское направление с целью дальнейшей их "утилизации", чтобы скрыть свидетелей тех бесчинств, которые они творили по отношению к нашим гражданам.

– сказал подполковник.

Лишь у 1 из 10 россиян лицо "светится интеллектом"

Глава Управления СБУ в Харьковской области Дудин сказал, что причина зверств и ужасных поступков оккупантов в том, что, в отличие от украинцев, они не развивались и прожили свою жизнь в депрессивных районах России.

"Если за последние 30 лет большая часть граждан Украины получила высшее образование, мы воспитывали наших детей нравственно, религиозно, переориентировали их на европейские ценности, то в огромной России, за исключением областных центров, и то не всех, подавляющая часть населения не развивалась", – объяснил Дудин.

Он говорит, что такие выводы можно смело делать после разговоров с русскими пленными. Это ведь люди, которые в жизни пытаются удовлетворить только собственные базовые потребности.

Лишь один из десяти лиц "светится интеллектом", остальные – орки, имеющие образование в виде 9 классов, прочитали две книги, одна из которых букварь. Это люди из депрессивных районов, которые не знают, что такое канализация и централизованное газоснабжение.

– добавляет подполковник.

Такие люди не нужны и России, убежден Дудин. Именно по этой причине их отправили на уничтожение на войну, ведь в армию обычно попадают физически здоровые мужчины в возрасте до 25 лет. А уже по состоянию на сегодняшний день Россия потеряла более 26 тысяч таких людей, еще около 80 тысяч вернулись домой травмированными как физически, так и морально.

Следствия зверств россиян в Киевской области продолжают фиксировать правоохранители. Вблизи Макарова была обнаружена еще одна братская могила. Ранее в Буче, Ирпене, Бородянке и других населенных пунктах Киевской области после деоккупации стали находить массовые захоронения людей. Уже известно, что русские изверги насиловали гражданских, избивали, расстреливали, отрезали конечности и т.д.

По состоянию на начало мая СБУ установила личности почти 900 оккупантов, совершавших преступления против мирного населения.

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