ВСУ успешно атаковали российский командный пункт в Херсонской области. Много оккупантов погибло.

Воздушные силы сообщили о разгроме российских захватчиков в районе Олешек. Там наши военные ударили бомбой по командному пункту батальона оккупантов, передает 24 Канал.

Что известно о бомбовом ударе по россиянам возле Олешек?

По предварительной информации, уничтожено около 25 оккупантов, по меньшей мере 11 получили ранения. По данным разведки, среди ликвидированных – командир, начальник штаба, начальник инженерной службы и командир одного из взводов батальона.

Справка: Олешки – город на левом берегу Днепра, напротив Херсона. С началом полномасштабной войны Олешки находятся под российской оккупацией. В июне 2023-го город был почти полностью затоплен из-за подрыва Каховской ГЭС – около 90 процентов территории оказались под водой.

Заметим, что в августе российские войска увеличили количество атак в Херсонском направлении. Оккупанты пытаются взять под контроль островную зону, но Силы обороны Украины успешно уничтожают все попытки врага захватить плацдарм.

Враг пытаются отрезать Корабельный район Херсона, ударяя по мосту, соединяющему материковый город и остров. Так, противник несколько дней подряд атаковал Островский мост.

Впрочем, высадку российского десанта в Корабельном районе ВСУ считают малореальным сценарием из-за сложностей преодоления водных препятствий и повышенной готовности украинской обороны.

Известно, что противник сменил тактику в Херсонской области. Российские ВРГ пытаются прорваться в тыл украинских позиций на Юге, закрепиться там в застройках и многоквартирных домах.

К слову, недавно ВСУ отразили мотоциклетный штурм в Торском Донецкой области, уничтожив 25 российских военных. В отражении вражеской атаки участвовали 63 отдельная механизированная бригада ВСУ, полк К-2, нацгвардейцы и подразделение СБУ.

Кроме того, ГУР атаковало 90-ю зенитно-ракетную бригаду ПВО в поселке Афипский Краснодарского края России утром 8 августа. В результате успешной операции ликвидированы по меньшей мере 12 оккупантов, десятки раненых, уничтожена вражеская техника.

Напомним, что журналисты идентифицировали имена 122 883 российских военных, погибших во время вторжения в Украину, из которых 53% – добровольцы, мобилизованные и осужденные.