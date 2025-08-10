ЗСУ успішно атакували російський командний пункт у Херсонській області. Чимало окупантів загинуло.

Повітряні сили повідомили про розгром російських загарбників в районі Олешок. Там наші військові вдарили бомбою по командному пункту батальйону окупантів, передає 24 Канал.

Що відомо про бомбовий удар по росіянах біля Олешок?

За попередньою інформацією, знищено близько 25 окупантів, щонайменше 11 зазнали поранень. За даними розвідки, серед ліквідованих – командир, начальник штабу, начальник інженерної служби та командир одного з взводів батальйону.

Довідка: Олешки – місто на лівому березі Дніпра, навпроти Херсона. З початком повномасштабної війни Олешки перебувають під російською окупацією. У червні 2023-го місто було майже повністю затоплене через підрив Каховської ГЕС — близько 90 відсотків території опинилися під водою.

Зауважимо, що у серпні російські війська збільшили кількість атак на Херсонському напрямку. Окупанти намагаються взяти під контроль острівну зону, але Сили оборони України успішно знищують всі спроби ворога захопити плацдарм. Ворог намагаються відрізати Корабельний район Херсона, б'ючи по мосту, який з'єднує материкове місто та острів.

Втім, висадку російського десанту у Корабельному районі ЗСУ вважають малореальним сценарієм через складнощі з подоланням водних перешкод та підвищену готовність української оборони.



До слова, нещодавно ЗСУ відбили мотоциклетний штурм у Торському на Донеччині, знищивши 25 російських військових. У відбитті ворожої атаки брали участь 63 окрема механізована бригада ЗСУ, полк К-2, нацгвардійці та підрозділ СБУ.

Крім того, ГУР атакувало 90-ту зенітно-ракетну бригаду ППО в селищі Афіпський Краснодарського краю Росії вранці 8 серпня. Внаслідок успішної операції ліквідовано щонайменше 12 окупантів, десятки поранених, знищена ворожа техніка.

Нагадаємо, що журналісти ідентифікували імена 122 883 російських військових, загиблих під час вторгнення в Україну, з яких 53% – добровольці, мобілізовані та засуджені.