Трагедия произошла в воскресенье, 24 июля, во время совместной рыбалки. Детали рассказали в ГСЧС.

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Мальчик вошел в воду и начал тонуть, а отец бросился за ним

Как сообщает ГСЧС, 44-летний мужчина пошел вместе с 8-летним сыном на рыбалку на реку Южный Буг. Мальчик, не умея плавать, вошел в воду и начал тонуть.

Отец увидел это и бросился на спасение сына. Однако он сам не умел плавать. Впоследствии трагедию увидел очевидец и побежал спасать обоих. Пока он вытаскивал из воды мальчика, отец ушел под воду. Мужчина взялся вызвать спасателей, но уже все было напрасно.

Отца нашли на следующий день

В день трагедии водолазы обследовали реку, но это не дало результатов. Уже на следующий день, 25 июля, отца нашли. Его тело лежало на глубине 3 метров в нескольких метрах от берега.

ГСЧС отмечает родителям, чтобы те следили за своими детьми и соблюдали правила безопасного отдыха.

"Во время отдыха возле водоемов – смотрите за детьми, употребляя алкогольные напитки – не заходите в воду, при высокой температуре воздуха – не заходите "охладиться", если плохое самочувствие – не ищите спасения в воде. Помните: вода ошибок не прощает! " – отмечают в службе спасения.

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