Об этом сообщает 24 Канал. Призываем украинцев пройти в укрытие, ведь это спасет жизнь.

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21:46, 10 ноября

Почти во всех областях объявили отбой воздушной тревоги. Сейчас сохраняется угроза только в тех областях, где существует угроза атаки ударных БпЛА.

21:40, 10 ноября

Отбой объявили также в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.

21:36, 10 ноября

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях прозвучал отбой воздушной тревоги.

21:34, 10 ноября

Актуальная карта тревог

21:28, 10 ноября

В Днепре прогремела серия взрывов.

21:28, 10 ноября

Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Павлограда.

21:25, 10 ноября

Днепр – срочно в укрытие.

21:23, 10 ноября

Воздушные силы предупредили о скоростной цели на Запорожье в направлении Днепропетровщины.

21:13, 10 ноября

После этого воздушная тревога начала распространяться по стране. Причиной этого стала угроза применения врагом баллистического вооружения.

21:04, 10 ноября

Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Запорожье.

20:39, 10 ноября

Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщину.

20:35, 10 ноября

Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области.

20:29, 10 ноября

Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. После этого в восточных, а также в Полтавской области объявили воздушную тревогу.