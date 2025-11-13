Укр Рус
На Киевщине по вражеским БпЛА работала ПВО
13 ноября, 23:51
На Киевщине по вражеским БпЛА работала ПВО

Анастасия Безейко

Вечером четверга, 13 ноября, российские военные в очередной раз запустили на Украину ударные беспилотники. Движение вражеских целей зафиксировали в Киевской области, там работала ПВО.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию. Воздушную тревогу в некоторых районах области объявили после 23:15.



 