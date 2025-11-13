У Києві та на Київщині по ворожих БпЛА працює ППО

Увечері четверга, 13 листопада, російські військові вкотре запустили на Україну ударні безпілотники. Рух ворожих цілей зафіксували на Київщині, там працювала ППО.

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію. Повітряну тривогу в деяких районах області оголосили після 23:15.

