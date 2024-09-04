24 Канал призывает киевлян находиться в укрытиях гражданской защиты. Не стоит выходить из убежищ, особенно, когда слышите взрывы или работу ПВО.

К теме Ту-95МС врага направляются к пусковым рубежам, продолжается атака ударными БпЛА

Что известно об атаке Киеве и области беспилотниками

Воздушная тревога в Киевской области прозвучала в 01:36. Воздушные силы писали о движении беспилотников в направлении области.

БПЛА на юге Черниговской области курсом на Киевскую область,

– сообщили военные.

Уже в 02:26 в Киевской ОВА отметили, что в воздушном пространстве зафиксировано БпЛА, поэтому силы ПВО работают по ним.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", – сказали в ОВА.

Там также призвали граждан соблюдать информационную тишину, в частности не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

Уже около 02:55 взрывы прогремели и в Киеве. В КГВА сообщили, что это также работают наши защитники не.

Угроза ударных БПЛА для столицы. На подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!

– написал начальник КГВА Сергей Попко.

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К слову, кроме угрозы удара беспилотниками, россияне также подняли в небо свои стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья". В случае боевого вылета этих самолетов возможен пуск ракет типа Х-101 / Х-555 / Х-55.