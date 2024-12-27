Жителей региона просят не пренебрегать правилами безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
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Какая ситуация в Киевской области
На Киевщине замечено движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. В ОВА просят находиться в укрытиях.
О 2:24 Воздушные силы сообщили о группах ударных БПЛА к югу от Киева.
Обратите внимание! 24 Канал призывает соблюдать правила безопасности и проходить в укрытие после сигнала воздушной тревоги. Не снимайте и не распространяйте информацию о работе сил ПВО, их расположения.
Напомним, в ночь на 26 декабря Россия атаковала Украину 31 ударным БпЛА. Силы ПВО сбили 20 дронов-камикадзе. 11 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны (без негативных последствий). Силы ПВО работали в Харьковской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской областях. Отражали вражескую атаку зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.