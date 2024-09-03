Полицейские Киевщины сообщили женщине о подозрении по факту жестокого обращения с животным. Инцидент произошел в Яготине.

Смотрите также Тернополянин, выбросивший труп своей матери в чемодане в парке, получил год условно

Женщина сбросила собаку

В Яготине, 65-летняя местная жительница с железнодорожного пешеходного моста сбросила собственную собаку породы метис. Полицейским об этом сообщила неравнодушная гражданка. Теперь женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

Правоохранители установили, что когда женщина шла по железнодорожному мосту, собака мешала ей двигаться и путалась под ногами. После этого подозреваемая подняла животное над перилами и сбросила ее.

В результате падения на перрон вокзала собака получила телесные повреждения.

Благодаря совместным усилиям неравнодушных граждан и волонтеров собака получила необходимую помощь. Сейчас собака находится под наблюдением зооволонтера.

Женщине сообщили о подозрении в жестоком обращении с животными.