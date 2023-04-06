В сети опубликовали фотографию с надписью "Украина, БНР ждет", пишет 24 Канал. Соответствующее фото распространил также украинский активист Сергей Стерненко.

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Стерненко обратил внимание на интересную надпись

В телеграмм-каналах пишут, что фото якобы сделано в Белгородской области России на "Линии Вагнера". Однако точной информации нет.

Надпись "Украина, БНР ждет" / Фото из сети

Что происходит в Белгородской области

Белгородская область – один из регионов России, наиболее чувствующий дыхание войны в Украине. Именно оттуда российские оккупационные войска атакуют Харьковскую область по ЗРК С-300.

Кроме того, в регионе часто происходит "хлопок". В частности, в Белгороде было неспокойно 27 марта, когда якобы неизвестные дроны атаковали газопровод. Российские власти обвинили в атаке Украину, но не предоставили никаких доказательств, в том числе фото или видео.

Вечером 14 марта также сообщалось, что в Белгороде раздались громкие взрывы. Местные власти заявили, что в небе над регионом якобы сбили 3 ракеты.

Следует отметить, что Украина не атакует российскую территорию. А ракеты, падающие в российских регионах, принадлежат оккупантам. Например, ракеты ЗРК-300 неоднократно не долетали в Украину из-за моральной устаревшей.

Также российские власти запугивают россиян в приграничных областях с Украиной, что, мол, ВСУ стремятся захватить территорию России. Например, губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков даже опровергал упреки россиян, что якобы ВСУ готовят "наступление" на этот регион.

Но стоит отметить, что Украина официально заявляет, что целью освободить только свои территории.